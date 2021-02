Puglia addio zona gialla, resta in arancione: operatori in rivolta

Contrariamente alle aspettative il Ministero della Salute ha stabilito che la Puglia resta in fascia arancione e non passa in zona gialla. Restano arancioni in tutta Italia Puglia, Sicilia e la provincia di Bolzano. Un fulmine a ciel sereno che arriva nello stesso giorno in cui a Bari c'è stata un'accesa manifestazione di artisti e operatori del settore ristorazione, che da tempo reclamano di poter tornare in zona gialla a lavorare. Una decisione che indubbiamente aumenterà i malumori in diverse categorie. L'indice RT, secondo quanto emerge, è invariato a 0,84. La mappa, quindi, resta invariata, a esclusione della Sardegna che viene promossa in giallo. L'Umbria rischia di tornare addirittura in zona rossa.

Intanto, nel Barese, tutte le scuole dell’infanzia, elementari e medie di Santeramo in Colle e Valenzano resteranno chiuse fino al 13 febbraio, a causa dell’accertamento di diversi casi di contagio. Lo hanno comunicato i sindaci Fabrizio Baldassarre e Giampaolo Romanazzi.