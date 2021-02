Covid Puglia, ancora tanti morti: 31 in un giorno. Lieve calo dei nuovi casi (+975), tasso al 9,6% oltre 1.200 guariti

BARI - Cala sia pure di poco il numero dei nuovi contagi da Covid, cala anche l'indice di positività (oggi è del 9,6% rispetto al 10,1% di ieri) e il numero dei decessi (+31 rispetto ai 46 di ieri).

Nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi positivi sono stati 975 rispetto ai 1.044 di ieri.

Gli infetti sono così registrati: 502 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 73 nella provincia BAT, 60 in provincia di Foggia, 86 in provincia di Lecce, 163 in provincia di Taranto, 1 caso di residenza non nota. 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

I 31 decessi, invece, sono così distribuiti: 10 in provincia di Bari, 7 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Il numero dei guariti aumenta di 1.229: infatti si è passati dal 70.194 di ieri ai 71.423 di oggi. Lieve decremento dei ricoverati (-6): oggi sono infatti 1.578 rispetto ai 1.584 di ieri.

Gli attualmente positivi in Puglia sono scesi a 51.430 (ieri erano 51.715)

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.346.440 test.

COVID E TERAPIA INTENSIVA - In Puglia il 37% dei posti letto di terapia intensiva è occupato da pazienti Covid, oltre la soglia critica del 30% fissata dal ministero della Salute; mentre in area medica la percentuale sale al 42%.

E’ quanto rileva la fondazione Gimbe nel suo report settimanale. Sono gli unici due parametri che peggiorano in Puglia rispetto alla settimana precedente, mentre cala il numero dei casi attualmente positivi per 100mila abitanti (1.283), e si riduce anche la percentuale di incremento dei contagi (+5,7). Scende anche il rapporto tra pugliesi positivi e tamponi effettuati (25,9%).

VACCINI, OLTRE 45MILA HANNO RICEVUTO LA DOPPIA DOSE - Sono 45.681 i pugliesi che hanno ricevuto la prima e seconda dose di vaccino Pfizer contro il Covid: il dato è rilevato in un report della Regione Puglia ed è aggiornato a ieri, 3 febbraio. In provincia di Bari le persone immuni al Covid sono 13.693, nella provincia Barletta-Andria-Trani sono 3.932, nel Brindisino 4.071, in Capitanata 7.998, in provincia di Lecce 9.385 e nel Tarantino 6.602.

Il numero di prime somministrazioni è, invece, di 75.613: complessivamente, quindi, sono stati inoculati 121.294 dosi. Solamente ieri sono stati effettuati in Puglia 4.018 richiami.