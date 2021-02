Scuola, uno studente liceale su 3 in presenza. Regione: contagi aumentati in classe

BARI - Nella provincia di Bari gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno scelto di seguire le lezioni in presenza sono circa il 30-35%. Il dato, fornito dall’Ufficio scolastico provinciale, è stato reso noto nel corso dell’incontro del tavolo istituito per il coordinamento dei servizi di trasporto scolastico convocato nella Prefettura di Bari.

Al numero ridotto degli studenti che si spostano, corrisponde quindi un tasso ridotto di occupazione dei mezzi di trasporto pubblico, che viaggiano in molti casi al di sotto della capienza massima prevista dalle norme anti-Covid del 50%.

A Bari città, per esempio, dove alle linee ordinarie sono state aggiunti 23 bus dedicati al trasporto degli studenti, il tasso di riempimento è di 4-6 persone in ogni corsa, ma i mezzi resteranno comunque tutti attivi. All’incontro, presieduto dalla prefetta di Bari Antonella Bellomo, hanno partecipato Regione Puglia, Città Metropolitana, Comune di Bari e Ufficio scolastico provinciale e si è fatto il punto della situazione del trasporto scolastico, con riferimento a treni, servizio di bus extraurbani e trasporto urbano.

REGIONE: «CONTAGI AUMENTATI IN CLASSE» - «Nel primo mese di apertura delle scuole» in Puglia «è stato registrato un aumento di 20 volte nelle fasce di età 6-10 e 14-18, mentre, a partire dalla settimana del 2-8 novembre», quando sono entrate in vigore le prime ordinanze regionali, «l'aumento progressivo di incidenza ha interessato tutte le classi di età superiore a 18 anni ma non quelle in età scolare». E’ quanto viene riportato nella delibera regionale «Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole in Puglia».