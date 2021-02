Coronavirus, in Puglia 879 nuovi casi su 8701 tamponi (10,1%). Anche 26 decessi

Sono 879 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 8701 test registrati nelle ultime 24 ore. È quanto riportato dai dati diffusi dalla Regione nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 26 decessi: 11 in provincia di Bari, 6 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è del 10,1%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 374 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (156), Brindisi (52), Lecce (66), Bat (86), Taranto (143). A questi vanno sommati 4 casi di residenza non nota e 2 casi di residenti fuori regione, riclassificati e attribuiti.

Sul fronte ricoveri la situazione è aumentata leggermente nelle ultime 24 ore: si passa da 1582 a 1602 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Nella giornata di ieri è cresciuto invece il numero dei guariti, dai 67.974 di ieri si passa ai 69.209 di oggi (+1235). Scendono leggermente i casi attualmente positivi, 51.702, in calo rispetto ai 52.084 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.325.499 tamponi.

IN PUGLIA 111MILA DOSI DI VACCINO GIA' EROGATE - Sono 111.446 le dosi di vaccino Pfizer somministrate in Puglia secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute alle 8 di questa mattina. Il 92,7% delle dosi a disposizione della Puglia, complessivamente 120.235, sono state inoculate, restano quindi meno di 9mila dosi. Oggi, però, è prevista una seconda consegna da parte di Pfizer. Sono 63.810 le donne vaccinate, 47.636 gli uomini; mentre la fascia di età con il maggior numero di persone vaccinate è quella tra 50 e 59 anni, sono 30.065.