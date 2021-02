Scuola e Covid 19, Emiliano: «La soluzione adottata in Puglia dovrebbe essere copiata»

BARI - Sulla scuola la Regione Puglia ha individuato una «soluzione semplice» ed efficace che dovrebbe essere «adottata in tutta Italia»: lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo a Timeline su Sky TG24. «Noi - ha spiegato Emiliano - siamo partiti da una evidenzia epidemiologica, ci siamo accorti che con l’apertura delle scuole è partito un vortice di contagi Covid che ha determinato la seconda ondata. Abbiamo quindi limitato la circolazione di un milione di persone e abbiamo trovato un sistema giuridicamente inattaccabile, dando la possibilità alle famiglie di scegliere tra Dad e lezioni in presenza. Nessuna scuola può pretendere, durante una pandemia, che un genitore mandi a scuola il proprio figlio. Così siamo riusciti a limitare le presenze al 20-30%, una soluzione semplice che non capisco perché non venga adottata in tutta Italia».