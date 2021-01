Covid in Puglia, più di mille nuovi casi su oltre 12mila tamponi e altri 25 decessi: sale indice positività (10, 09%)

BARI - Oggi in Puglia sono stati analizzati 11.485 test per l’infezione da Covid-19 e sono stati individuati 1.159 casi positivi con una incidenza del 10,09%, in aumento rispetto al 6,84% di ieri quando sono stati registrati 850 casi positivi su 12.422 test.

Oggi, inoltre, sono stati registrati 25 decessi (ieri erano stati 16).

I nuovi positivi sono stati individuati 470 in provincia di Bari, 72 in provincia di Brindisi, 108 nella provincia BAT, 119 in provincia di Foggia, 104 in provincia di Lecce, 286 in provincia di Taranto. Un caso riguarda 1 residente fuori regione, e un altro caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

I decessi sono avvenuti 5 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 12 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Sul fronte ricoveri c'è stato un lieve aumento nelle ultime 24 ore: si passa da 1496 a 1498 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali.

Nella giornata di ieri è cresciuto invece il numero dei guariti, dai 52.598 di ieri si passa ai 53.822 di oggi (+1224). Scendono leggermente i casi attualmente positivi, 55.101, in calo rispetto ai 55.191 delle ultime 24 ore.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.208.705 test; 53.822 sono i pazienti guariti e 55.101 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi al Covid rilevato in Puglia dall’inizio dell’emergenza, includendo anche i decessi, è di 111.840 persone.