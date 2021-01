Covid in Italia, oltre 15mila nuovi contagi (9%) e 507 morti: più di 80mila vittime da inizio pandemia

Con le 507 vittime delle ultime 24 ore (ieri i decessi furono 616), l’Italia supera la soglia degli 80 mila morti dall’inizio della pandemia. Una vera e propria strage che si è consumata in meno di un anno. La regione più colpita, per numero di vittime ma anche per contagi, resta la Lombardia.

Aumenta, rispetto a ieri, il numero dei nuovi contagi: sono infatti 15.774 i tamponi positivi, secondo i dati del ministero della Salute, su 175.429 tamponi analizzati (ieri furono 141.641). Il tasso di positività è del 9%, in calo rispetto al 10,05% di ieri.

Sono 57 in meno i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite.

Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 165, portando il

totale a 2.579.

I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 187 in meno rispetto a ieri, per un totale di 23.525 unità. In isolamento domiciliare ci sono 538.670 persone (-5.022 rispetto a ieri).