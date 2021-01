Coronavirus Puglia, su 3577 test 622 positivi e altri 26 morti. Positività al 17,38%. Consegnate 29mila dosi di vaccino

BARI - Continua la seconda ondata di contagi da Coronavirus in Puglia: secondo il bollettino diffuso dalla Regione, oggi lunedì 11 gennaio 2021 sono stati effettuati 3.577 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 622 casi positivi: 228 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 106 nella provincia BAT, 146 in provincia di Foggia, 84 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Il tasso di positività si attesta attorno al 17,38%.

Sono stati registrati 26 decessi: 8 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.122.582 test. Mentre 44.604 sono i pazienti guariti e 54.933 sono i casi attualmente positivi. Al momento i pazienti in isolamento domiciliare sono 53.376, invece 1.557 sono le persone ricoverate in ospedale di cui 165 in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 102.235, così suddivisi: 39.329 nella Provincia di Bari; 11.645 nella Provincia di Bat; 7.536 nella Provincia di Brindisi; 22.145 nella Provincia di Foggia; 8.212 nella Provincia di Lecce; 12.708 nella Provincia di Taranto; 561 attribuiti a residenti fuori regione; 99 provincia di residenza non nota.

Sul fronte vaccini in Puglia sono 4500 le dosi inoculate tra sanitari in ospedali e anziani delle Rsa. Ma occhio ai furbetti. Intanto è stata consegnata poco fa la terza tranche dei vaccini Covid, circa 29mila dosi della Pfizer. Lo confermano all’ANSA fonti sanitarie. La consegna è stata fatta negli 11 centri hub, complessivamente, quindi, in Puglia sono stati distribuite circa 77mila dosi. Secondo l'ultimo dato disponibile sul sito del ministero della Salute, aggiornato alle 22.41 di ieri, sono 36.383 i vaccinati pugliesi.