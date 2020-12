Puglia, prorogati i contratti per gli operatori della formazione dei Centri per l'Impiego

BARI - La Giunta regionale pugliese ha approvato, su proposta dell’assessore Sebastiano Leo, la delibera che consente di prorogare le attività degli operatori della formazione attualmente in servizio nei Centri per l'Impiego pugliesi, il cui termine era fissato al 31 dicembre 2020». «Ho mantenuto l’impegno che avevo preso con i lavoratori - dice Leo - con le organizzazioni sindacali e con il Consiglio regionale. Questi professionisti della formazione svolgono prestazioni importanti per i servizi pubblici per il lavoro, a maggior ragione in un momento delicato di rafforzamento e potenziamento dell’Arpal e dei centri per l’impiego. Per queste ragioni - continua Leo - era necessario garantire la continuità delle funzioni. Al contempo ritengo indispensabile individuare una soluzione responsabile e condivisa all’annoso problema del rapporto di lavoro di questi professionisti. A strettissimo giro convocherò associazioni datoriali e sindacati per iniziare questo percorso».