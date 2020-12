Covid, vaccino arrivato in Italia, domani è il Vax-Day. La prima in Puglia sarà una rianimatrice

Il furgone contenente le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all’Italia è arrivato alla caserma di Tor di Quinto a Roma, scortato dalle auto dei carabinieri. Il mezzo si sta dirigendo in queste ore all’ospedale Spallanzani. Alcuni mezzi militari partiranno per le destinazioni da raggiungere via terra nel raggio di 300 chilometri, altri si recheranno verso l'aeroporto militare Pratica di Mare dove le restanti dosi verranno imbarcate sugli aerei per altre destinazioni.

La distribuzione sarà a cura della Difesa.

Risale intanto il rapporto tra positività e tamponi effettuati, al 12,5% con oltre 19mila casi, e 459 vittime in 24 ore. Intanto le prime dosi del vaccino sono arrivate anche a Parigi. Domani iniziano le somministrazioni come in tutta l’Ue. L’Italia resta anche oggi in zona rossa. Ci si sposta solo con autocertificazione.

LA PRIMA VACCINATA IN PUGLIA SARA' UNA RIANIMATRICE - In Puglia, il primo vaccino anti Covid della Pfizer verrà somministrato domani mattina al Policlinico di Bari, nel centro vaccinale: la prima fiala sarà iniettata alla dottoressa Lidia Dalfino, 52 anni, rianimatrice e coordinatrice della Terapia intensiva Covid dell’ospedale. Una scelta simbolica, il reparto di Rianimazione 2 del Policlinico è stato, sin da marzo, in prima linea nella lotta alla pandemia. Dopo Dalfino, figlia del compianto sindaco di Bari, Enrico Nicola Dalfino, altri 49 operatori sanitari del centro pugliese verranno vaccinati; contemporaneamente le altre 455 dosi pugliesi verranno trasferite negli ospedali e centri vaccinali delle altre cinque province. Sono in tutto 505 le dosi di vaccino destinate alla Puglia per il Vaccine Day di domani 27 dicembre: arriveranno da Roma e verranno consegnate alla farmacia del Policlinico tra stasera e domani mattina (non è ancora certo l’orario). Le prime 505 dosi sono state così suddivise: 105 sono state destinate alla provincia di Bari e 80 a testa nelle altre cinque province. Il vaccino Pfizer verrà somministrato anche agli ospiti e dipendenti di una Rsa barese. Una volta concluso il Vaccine Day la vera e propria fase 1 della campagna di vaccinazione anti covid inizierà nei primi giorni di gennaio quando arriveranno in Puglia 94mila dosi.