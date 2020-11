Covid Puglia, altra strage: 52 morti in 24 ore. Anche 1436 nuovi casi, +95 ricoveri

Sono 1436 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Puglia nelle ultime 24 ore, su una base di 9612 tamponi registrati. È quanto rende noto la Regione che ha diffuso il consueto bollettino epidemiologico. Registrati, purtroppo, anche 52 decessi, con un picco in provincia di Foggia, che da sola ne conta 31. Gli altri sono distribuiti così: 15 nel Barese, 5 nella Bat, uno nel Tarantino.

Attualmente ci sono 34.979 casi positivi in tutta la Regione. Balzo in avanti anche dei ricoveri: dai 1693 di ieri si passa ai 1788 di oggi (+95). Le nuove positività sono distribuite in questo modo: 619 in provincia di Bari, 117 in provincia di Brindisi, 200 nella provincia BAT, 163 in provincia di Foggia, 111 in provincia di Lecce, 220 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione. 3 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti. 12.668 sono i pazienti guariti, in crescita di +476 unità rispetto a ieri.