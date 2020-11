Covid, giornata nera in Puglia: 1245 nuovi casi (metà nel Barese), 25 morti. I ricoveri toccano quota 1.147.

Altra giornata nera per il Covid in Puglia: il bollettino registra nelle ultime 24 ore 1.245 nuovi casi (su 8.825 tamponi pari al 14%), 25 morti e un balzo in avanti dei ricoveri che toccano quota 1.147, 63 più di ieri (131 letti occupati in terapia intensiva). Il Foggiano resta la zona più colpita soprattutto per quanto riguarda le vittime oltre che per la percentuale di contagi.

Nei 1.245 nuovi casi, poco meno della metà - 579 - sono localizzati in provincia di Bari, 79 in provincia di Brindisi, 62 nella provincia BAT, 318 in provincia di Foggia, 59 in provincia di Lecce, 131 in provincia di Taranto, 17 casi di residenti fuori regione.

Per quanto riguarda Bari, l'assessore alla Salute, prof. Pier Luigi Lopalco precisa che “L’elevato numero di casi registrati oggi nella provincia di Bari è legato ad un recupero di informazioni da parte del laboratorio del Policlinico, riferite a prelievi analizzati negli ultimi cinque giorni”. Tuttavia non è specificato il numero dei dati riferiti a tale «riallineamento».

Le 25 vittime sono concentrate in grane parte nel Foggiano (17), seguono 3 in provincia di Bari, 3 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 147, portando il numero complessivo a 7.921. Gli attualmente positivi in Puglia sono così 18.821, il 94% dei quali è in isolamento domiciliare.