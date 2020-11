San Severo, carabinieri scoprono festa con 100 invitati: sanzioni, locale chiuso per 5 giorni

I carabinieri di San Severo (Fg) lo scorso weekend hanno scoperto una festa di compleanno con circa 100 invitati. I partecipanti, noncuranti del Dpcm e delle disposizioni nazionali sulle limitazioni agli spostamenti e sul divieto di assembramenti, si erano allontanati dal comune di San Severo dove sono residenti, per prendere parte ai festeggiamenti in una tenuta a Torremaggiore, sempre nel Foggiano. Alla vista dei carabinieri molti hanno tentato la fuga, ma in 15 sono stati fermati e sanzionati. Multati anche i coniugi proprietari della tenuta, sanseveresi, e il locale è stato chiuso per 5 giorni.