Coronavirus, in Puglia 83 nuovi contagi e 1417 test, un morto nel Tarantino: preoccupa focolaio ad Ascoli Satriano. Chiuso pronto soccorso del Di Venere

Cala il numero di contagi di coronavirus in Puglia oggi sono 83 rispetto ai 151 di ieri, ma si riduce anche il numero dei tamponi processati, oggi solo 1.417. Gli 83 casi sono così suddivisi: 29 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 25 nella Bat, 27 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto (due casi di ieri di provincia non attribuita sono stati attribuiti oggi). E’ stato registrato 1 decesso, in provincia di Taranto: salgono a 599 le vittime.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 426.286 test; sono 4.762 i pazienti guariti; 2.956 i casi attualmente positivi di questi 253 ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.317, lo 0,5% è in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.317, così suddivisi:

3.327 nella Provincia di Bari;

762 nella Provincia di Bat;

780 nella Provincia di Brindisi;

1.988 nella Provincia di Foggia;

822 nella Provincia di Lecce;

574 nella Provincia di Taranto;

62 attribuiti a residenti fuori regione;

2 provincia di residenza non nota (2 casi di ieri non attribuiti sono stati attribuiti oggi).

IL FOCOLAIO DI ASCOLI SATRIANO - Dei 27 nuovi positivi acclarati nel Foggiano, 22 (di cui 15 pazienti e 7 operatori Sanitari) sono stati registrati nella casa di riposo per anziani «Don Paolo Sannella» di Ascoli Satriano

«Il Servizio di Igiene - ha spiegato il direttore generale della ASL Foggia, Vito Piazzolla - ha già sottoposto a tampone tutti gli ospiti e gli operatori della struttura. Sono risultati positivi 15 ospiti sui 23 presenti e 7 operatori sui 14 complessivi. Tutti sono stati presi in carico dalla ASL Foggia. Per 4 degli ospiti si è reso necessario il ricovero ospedaliero. È in corso una ulteriore verifica del rispetto degli standard di sicurezza adottati nella struttura».

Controlli sono in corso per ricostruire la catena di contatto. L'Asl ha effettuato complessivamente 40 tamponi (25 pazienti, e 15 OSs). Ad eccezione di un’anziana ricoverata al policlinico Riuniti di Foggia, gli altri pazienti sarebbero tutti asintomatici. Ascoli Satriano si registrò a febbraio scorso il primo caso Covid della provincia di Foggia