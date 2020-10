Bari, medico positivo al Covid: chiuso pronto soccorso ospedale Di Venere

BARI - Il pronto soccorso dell’ospedale Di Venere di Bari è stato chiuso per sanificarlo dopo un sospetto caso Covid-19 di un medico. L’operatore sanitario lavora nella struttura di emergenza, a quanto si apprende da fonti sanitarie il contagio sarebbe avvenuto per contatto stretto ma non all’interno dell’ospedale.

Il personale e pazienti venuti a contatto con il medico sono già stati sottoposti a tampone e, fino ad ora, sono risultati negativi quelli processati.