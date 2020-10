Locorotondo, un uomo è morto dopo aver contratto il Covid 19

BARI - Un uomo residente a Locorotondo è deceduto dopo aver contratto il coronavirus. Il paziente era ricoverato in terapia intensiva, ad annunciare il decesso è stato questa mattina il sindaco Antonio Bufano: «Vi comunico, con enorme dispiacere, che il nostro concittadino ricoverato in terapia intensiva è deceduto. Ai suoi cari e ai suoi affetti più stretti vanno le mie più sentite condoglianze e quelle di tutta l'amministrazione comunale». A Locorotondo i positivi al Covid-19 sono 22, di cui due ricoverati, e 60 persone in isolamento fiduciario.