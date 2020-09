Puglia, sanità: sottoscritto protocollo per incentivare partecipazione dei cittadini

BARI - La Puglia è la prima Regione in Italia che formalizza un protocollo sulla partecipazione dei cittadini - con Cittadinanzattiva e Tribunale per i diritti del malato - in coerenza con la legge regionale sulla partecipazione.

Il Protocollo è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Puglia, dal Direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, dal Segretario Regionale di Cittadinanzattiva, Matteo Valentino e dalla Coordinatrice regionale del Tribunale per i diritti del malato, Stefania Palmisano.

Il Protocollo d’intesa disciplina la collaborazione tra il Dipartimento «Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti» della Regione Puglia e Cittadinanzattiva Puglia.

La finalità generale della collaborazione - in coerenza con la mission di Cittadinanzattiva, con i principi della legge sulla partecipazione e con gli obiettivi di tutela dei diritti sanciti dalla Carta Europea dei diritti del malato - è favorire ed implementare un coinvolgimento effettivo e «di qualità» dei cittadini in tutto il ciclo delle politiche pubbliche sanitarie (individuazione dei bisogni, programmazione, implementazione e valutazione di politiche e servizi), mediante la progettazione e realizzazione di attività e pratiche di partecipazione inclusive, su oggetti rilevanti, orientate ai risultati sia in termini di output sia in termini di outcome, delle quali si possa rendere conto ai cittadini medesimi.

Il Protocollo d’Intesa si pone come primo obiettivo specifico la collaborazione alla costituzione di un Osservatorio Regionale sui Servizi sanitari e socio - sanitari con la finalità di tutelare il diritto dei cittadini ad un accesso tempestivo, equo ed appropriato ai servizi e alle prestazioni sanitarie, attraverso un impegno congiunto nell’analisi dei servizi sanitari e socio - sanitari offerti a cittadini e comunità, per far emergere buone prassi e criticità, utili a pianificare ed implementare opportune azioni di miglioramento.