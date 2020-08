Regionali 2020, l'ex ministro Lezzi appoggia la Laricchia (M5S): «Al Pd diciamo no»

BARI - «È stata davvero una giornata particolare oggi per il Movimento 5 Stelle pugliese», «ci siamo ritrovati, nei messaggi e nelle telefonate tra eletti e attivisti, a convergere come fossimo un’armatura intorno ad Antonella Laricchia»: lo scrive su facebook l’ex ministra Barbara Lezzi (M5S) intervenendo in merito all’alleanza Pd-M5S alle Regionali in Puglia caldeggiata anche dal premier Giuseppe Conte.

«Siamo tutti convinti. Un solo pensiero per un solo obiettivo: arginare la mala politica, peraltro identica, di Emiliano e di Fitto», scrive Lezzi. «Non ci sono tavoli a cui sedersi - spiega - proprio perché, come dice il presidente Conte, il bene dei cittadini è al di sopra di tutto. E il bene per i cittadini è il cambiamento che solo Antonella Laricchia e il MoVimento 5 Stelle possono garantire. A livello nazionale si devono fare alleanze per poter governare, a livello regionale il candidato presidente che ha anche un solo voto in più ha la maggioranza per governare. E tutti noi lavoriamo affinché sia Antonella Laricchia a prendere quel voto in più». «I pugliesi - conclude - che tanto hanno dato al M5S, hanno l’occasione di dare una guida regionale all’altezza delle loro aspettative e di mettere alla prova il M5S libero da compromessi con altri partiti. Se voto disgiunto deve essere, che sia a favore di Antonella Laricchia»