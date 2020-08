Regionali 2020, anche Di Battista dalla parte della Laricchia: «Donna coraggiosa»

BARI - «Sei una donna eccezionale. Ti ho sempre stimata ma non pensavo fossi coraggiosa a tal punto": lo scrive Alessandro Di Battista in un commento al post su facebook in cui Antonella Laricchia, candidata del M5S alla presidenza della Regione Puglia, annuncia di non voler fare un passo indietro. «Sono sacrificabile, se qualcuno lo decide dall’alto" ma «non chiedetemi di piegare la testa, trovate il coraggio di tagliarla», aveva scritto questa mattina Laricchia incassando il plauso di Di Battista.