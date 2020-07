Regionali, la Lega scende in 70 piazze pugliesi, Sasso: «Stop a malgoverno»

BARI - La Lega è scesa in piazza in 70 comuni pugliesi dal Gargano al Salento per la campagna tesseramento e per dire «stop alle cartelle esattoriali, stop ai vitalizi, stop all’immigrazione clandestina, ma soprattutto stop al malgoverno di Michele Emiliano». Al gazebo di via Crisanzio, nel quartiere Libertà a Bari, erano presenti il candidato della Lega alla vicepresidenza della Regione Puglia Nuccio Altieri, i parlamentari Rossano Sasso e Anna Rita Tateo e il segretario cittadino Fabio Romito. Per Sasso, segretario provinciale della Lega «questi sono i migliori sondaggi, quelli fatti per strada, tra la gente, come piace a noi. In tanti ci chiedono di trascinare il centrodestra alla vittoria e di portare il buon modello amministrativo della Lega anche in Puglia. Emiliano ha distrutto sanità ed agricoltura, con lui molti giovani pugliesi sono stati costretti a lasciare la Puglia. La Lega pancia a terra batterà palmo a palmo tutta la regione, per essere vicina ai pugliesi e, dopo 15 anni di divisioni, sarà il motore trainante della coalizione e di un centrodestra che deve rinnovarsi e deve saper parlare ai cittadini». "La Lega - ha detto Altieri - è l’unica cosa nuova di questa campagna elettorale perché è in strada, al fianco della gente normale che ci chiede di poter vivere in una regione normale, di potersi curare sotto casa. Per questo combatteremo e per questo oggi i sondaggi ci danno come primo partito in Puglia, perché siamo l’unica forza politica portatrice sana di cambiamento».(