Coronavirus Italia, positivi sotto quota 60mila: registrati 130 morti

Sono 59.322 (-1.638) le persone attualmente positive in Italia, 32.616 (+130) i deceduti e 136.720 (+2.160) i guariti, per un totale di 228.658 (+652) casi: è quanto emerge dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile, che fornisce i dati aggiornati sull’epidemia di Coronavirus a livello nazionale. Dei 59.322 attuali positivi, 8.957 (-312) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 595 (-45) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 49.770 (-1.281) si trovano in isolamento domiciliare.

Continua il decremento degli attuali positivi con 1.638 casi in meno (ieri erano -1.792) che fanno scendere il totale degli attuali positivi sotto quota 60mila. Si registrano 130 morti (ieri erano stati 156) e 2.160 guariti (il dato di ieri era di +2.278). Continua a scendere sia il numero dei ricoverati in ospedale, che di coloro che si trovano in isolamento domiciliare. Rispetto alla giornata di ieri, infatti, si registrano 312 persone in meno ricoverate (ieri il dato era di -355), mentre sono 45 le persone che non necessitano più di cure nei reparti di terapia intensiva (ieri erano state -36). Sono 1.281, invece, le persone uscite dall’isolamento domiciliare (il dato di ieri era di -1.401). Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati realizzati 75.380 test a fronte dei 71.6790 tamponi realizzati ieri e dei 67.195 dell’altro ieri.