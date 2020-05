Coronavirus in Italia, boom di guariti (+4917), cala curva epidemica (+789) e altri 242 morti

Cresce il numero dei guariti ma le vittime sempre superiori a 200: ben 242 (in lieve calo rispetto ai 262 di ieri). Il totale delle vittime sale così a 31.610. È boom di guariti: 4.917 in un giorno (ieri 2.747), con il totale che supera i 120 mila (120.205).

Oggi si registrano 789 nuovi casi contro i 992 di ieri, per un totale di 223.885 contagi dall'inizio dell'epidemia.

Continuano inoltre a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 808, 47 in meno rispetto a ieri

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 29956 in Lombardia, 1901 in Piemonte, 6301 in Emilia Romagna, 4718 in Veneto, 3388 in Toscana, 2660 in Liguria, 4096 nel Lazio, 2904 nelle Marche, 1765 in Campania, 2253 nella provincia di Puglia, 505 in Trento, 1854 in Sicilia, 770 in Friuli Venezia Giulia, 1482 in Abruzzo, 380 nella provincia di Bolzano, 92 in Umbria, 465 in Sardegna, 80 in Valle d'Aosta, 524 in Calabria, 229 in Molise, 127 in Basilicata.