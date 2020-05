Coronavirus, in Puglia continuano a calare i casi: 9 nuovi contagi su 1844 test. Un solo decesso nella Bat

BARI - Continuano a calare i casi di Coronavirus in Puglia. Ad oltre una settimana di tempo d'avvio della Fase 2 sono stati registrati, secondo quanto riportato dal bollettino regionale odierno, 1.844 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 9 casi, così suddivisi: 2 nella Provincia di Bari; 1 nella Provincia Bat; 2 nella Provincia di Brindisi; 2 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto.

Cala anche il numero dei decessi: è stato registrato un solo morto nella provincia di Bat. Al momento sono 1.623 persone in isolamento domiciliare, 320 invece sono ricoverate in ospedale. Dall'inizio dell'emergenza in Puglia si calcolano in totale 461 decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 85.557 test. Sono 1.643 i pazienti guariti. 2.253 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.357 così divisi: 1.431 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 610 nella Provincia di Brindisi; 1.121 nella Provincia di Foggia; 508 nella Provincia di Lecce; 275 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.