Coronavirus, Regione Puglia: «140mln di euro di pagamenti in 6 giorni»

Negli ultimi sei giorni, la Regione Puglia ha emesso 2.113 mandati di pagamento per quasi 140 milioni di euro (139 milioni 958 mila 441 euro), a favore di 950 beneficiari tra Comuni, Province, scuole, Università, imprese, associazioni e cittadini. Lo comunicano il governatore Michele Emiliano e l’assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese.

«Manteniamo l’impegno a dare conto settimanalmente delle liquidazioni a cui facciamo fronte, man mano che i diversi settori regionali completano le procedure di loro competenza e inviano alla Ragioneria i provvedimenti finali», osserva Piemontese.

Tra questi, ci sono 21 milioni per diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, compresi 3 milioni 926 mila 140 euro (70 pagamenti) di interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale e 2 milioni 874 mila 645 euro (13 pagamenti) riguardanti interventi per gli anziani. La Ragioneria regionale ha, inoltre, lavorato e trasmesso ben 659 mandati di pagamento per politiche per il lavoro e la formazione professionale, per una spesa complessiva di 9 milioni 412 mila 225 euro. Nel settore dell’Agricoltura, delle politiche agroalimentari e della pesca sono stati emessi 50 mandati di pagamento per 1 milione 441 mila 493 euro e, nel settore dello sviluppo economico e della competitività, 18 mandati per 270 mila 260 euro.