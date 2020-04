Coronavirus, pastificio Divella dona 30 ventilatori a ospedali Covid Puglia

Il pastificio Divella di Rutigliano (Bari) ha donato 30 ventilatori per terapia sub-intensiva del tipo 'Bilevel breas vivò, completi di circuiti e filtri, ai reparti Covid pugliesi.

I ventilatori - spiega la Asl Bari in una nota - saranno utilizzati per rafforzare le strutture ospedaliere individuate dal Dipartimento Politiche della Salute della Regione Puglia. Il centro hub della Asl Bari, a cui sono stati consegnati i ventilatori, si occuperà di distribuire le apparecchiature, il cui impiego è particolarmente indicato nei reparti di Pneumologia-Covid per la ventilazione non invasiva. In dettaglio, otto ventilatori saranno destinati al Centro Asclepios del Policlinico di Bari, sette all’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce, sei al Policlinico Riuniti di Foggia e nove all’Ente ecclesiastico 'Miullì di Acquaviva delle Fonti (Bari).

«Ringraziamo la società Divella - commenta la Direzione Generale ASL Bari - che si è dimostrata come sempre vicina ai pugliesi donando attrezzature indispensabili per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19. I pugliesi non dimenticheranno la generosità degli imprenditori del proprio territorio».