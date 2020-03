Coronavirus, bonus sociali per gas, luce e acqua. Ecco come fare

Diversi gli interventi dell’ Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) per contrastare le criticità legate all'epidemia Covid-19, in parte su propria iniziativa ed in parte in attuazione di norme di legge. Si tratta delle Delibere 59/2020, 60/2020, 75/2020 e 76/2020 emanate tra il 12 e il 17 Marzo.

Il cosiddetto «bonus sociale» (ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta sia per la fornitura di energia elettrica/gas che per la fornitura idrica), ricordiamo, ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica/gas e per il consumo di acqua.

Dunque, a causa dell'emergenza coronavirus, ci sarà più tempo per poter chiedere il rinnovo dei bonus sociali, vale a dire lo sconto nelle bollette di luce, gas e acqua, previsto per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico e per i nuclei familiari numerosi.

L’Arera ha ampliato i tempi per poter richiederne il rinnovo. Per i consumatori ai quali il bonus è in scadenza nel periodo 1 marzo-30 aprile 2020, è infatti data la facoltà di rinnovare la domanda per l'erogazione oltre la scadenza originaria prevista, ma comunque entro i 60 giorni successivi al termine di questo periodo.

Si ricorda che il bonus è riconosciuto per 12 mesi e al termine di tale periodo, per continuare a fruirne, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).

QUI I LINK PER INFORMAZIONI

- Bonus elettrico https://www.arera.it/it/bonus_ sociale.htm

- Bonus gas https://www.arera.it/it/ bonus_gas.htm

- Bonus acqua https://www.arera.it/it/consu matori/idr/bonusidr.htm