Coronavirus, superati i 17mila contagi in Italia, aumentano i guariti (1439). Slitta voto delle comunali

Sono 14.955 i malati di coronavirus in Italia, 2.116 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 17.660. Il dato è stato fornito dal commissario per

l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono 1.266 i morti per coronavirus in Italia, 250 in un solo giorno. Ieri l’aumento era stato di 189 decessi. Sono 1.439 le persone guarite, 181 in più di ieri.

BOZZA DL, NUOVE MISURE E STANZIAMENTI PER FASE DI EMERGENZA - Tra le nuove misure che il governo sta mettendo a punto per far fronte alla fase di emergenza, contenute nella bozza di decreto in elaborazione, più fondi, 58 milioni, per le forze dell’ordine e 4mila agenti in più; 10 milioni per «ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti». Nuove norme sono allo studio per «care giver familiari, lavoro agile, tutele per lavoratori con figli disabili, estensione della 104 e dei congedi straordinari"; la proroga dell’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 30 giugno 2020 e l’abolizione dell’esame di abilitazione alla professione medica.



SLITTA IL VOTO PER LE COMUNALI, SARA' TRA OTTOBRE E DICEMBRE - Slittano le elezioni comunali previste nel 2020 «in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020». Lo prevede una bozza, ancora provvisoria e soggetta a possibili modifiche, del decreto coronavirus. La proroga «di tre mesi rispetto alla durata prevista fino ad ora dalla legge» del «mandato delle giunte Regionali a statuto ordinario in scadenza». Il referendum sul taglio degli eletti entro l’autunno.