Coronavirus, rinviato il Bif&est a Bari. Cancellati 168 voli da e per la Puglia

Il direttore del Bif&st-Bari International Film Festival, Felice Laudadio, ha informato il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’Apulia Film Commission che, allo stato, «non sussistono più le condizioni per garantire alla manifestazione», in programma dal 21 al 28 marzo prossimo, gli esiti desiderati che hanno caratterizzato il festival nei suoi primi 10 anni di attività.

E questo a causa della difficoltà o, in molti casi, dell’impossibilità per una serie di ospiti importanti provenienti da tutto il mondo e dall’Italia, ad accompagnare a Bari i loro film, a tenere le lezioni di cinema e a partecipare ad un evento caratterizzato, come sempre in passato - ricorda in una nota la direzione del festival - da una massiccia presenza di pubblico a tutti i suoi appuntamenti. In particolare hanno inciso la cancellazione di voli e la sopraggiunta indisponibilità di molti ospiti legata alle misure che rendono difficoltoso il rientro nei Paesi d’origine per chi proviene dall’Italia.

La Regione Puglia e l'Apulia Film Commission hanno condiviso l’indicazione del direttore Laudadio e, d’intesa, si adopereranno per organizzare a date da destinarsi la celebrazione del Bif&st 2020 anche sulla base dell’accurato e completo programma già predisposto. Non si terrà, quindi, la conferenza stampa fissata il prossimo 9 marzo.

l calo dei passeggeri provocato dall’emergenza coronavirus ha spinto molte compagnie aeree a tagliare il numero dei collegamenti da e per la Puglia per evitare perdite economiche. Wizzair, ad esempio, secondo i dati comunicati da Aeroporti di Puglia, ha cancellato 68 collegamenti su 101, quindi 136 voli su 202 complessivi; Alitalia ha soppresso 10 voli su Linate e Fiumicino; Turkish Airlines ha interrotto 4 frequenze settimanali da Bari a Istanbul (8 voli), Volotea ha annullato quattro frequenze su Verona e una su Venezia; Ryanair, per ora, si è limitata a comunicare un taglio dei collegamenti del 25% ma non ha specificato quali voli verranno soppressi temporaneamente.

La riduzione di passeggeri in partenza e arrivo in Puglia sta provocando difficoltà anche agli esercizi commerciali che trovano spazio nei due principali scali aeroportuali, quelli di Bari e Brindisi. Aeroporti sta lavorando per rimodulare.