Coronavirus, secondo caso a Bari: è la moglie del militare 29enne che lavora all'Aeroporto di Bergamo. In Puglia 7 positivi

Diventano 7 i contagiati da coronavirus in Puglia, il secondo nella città di Bari. Com’era prevedibile, nella serata di ieri, al Policlinico di Bari è risultata positiva al virus la moglie del militare 29enne barese ricoverato al Reparto malattie infettive al suo rientro dalla Lombardia dove lavora (è un rappresentante delle forze dell’ordine) prestando servizio all’Aeroporto di Bergamo.

Il giovane, da quanto si è appreso, è rientrato nello corso week end con un aereo Rynair e per tale motivo si è attivata la procedura per la notifica e verifica ai passeggeri che erano con lui sul volo. La moglie, come detto, è stata contagiata anche lei e attualmente si trova in isolamento fiduciario presso l’abitazione (non abitano in un condominio).

A Bari, intanto, il sindaco Decaro ha attivato il Coc, il centro operativo comunale previsto dal Piano di Protezione civile per gestire l'emergenza e prevenire contagi. Una misura necessaria alla luce dei nuovi casi e del rischio di potenziali diffusioni del virus nella collettività barese.

Salgono così a sette, dunque, i casi positivi al coronavirus in Puglia. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello di di un 58enne di Aradeo, in provincia di Lecce ricoverato all’ospedale di Galatina. L’uomo, si è appreso, è un parrucchiere. Attualmente sono in corso le indagini epidemiologiche per ricostruire la catena di contatti e verificare eventuali altri contagi.