Coronavirus, primo caso a Bari, il quarto in Puglia: è un giovane che viene dalla Lombardia. Le misure del Governo

C'è il primo caso di coronavirus anche a Bari. La conferma è arrivata in serata dopo l'esecuzione dei test nel laboratorio di riferimento regionale presso il reparto di Malattie infettive del Policlinico di Bari. Si tratta di un 29enne residente in città che proviene dalla Lombardia, dove lavora, che è il territorio con il più alto numero di contagiati (e vittime) dal Covid-19.

Dalle prime informazioni riferite dal paziente ai sanitari l’infezione sarebbe stata contratta nella sede di lavoro in Lombardia. Qui in Puglia il giovane ha avvertito i primi sintomi. L’ufficio di Prevenzione della Asl di Bari ha avviato l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche e l’attività di contact tracing per provvedere all’isolamento fiduciario domiciliare di eventuali contatti stretti.

Sale così a 4 il numero di contagi ufficiali nella nostra regione: gli altri tre restano il 43enne di Torricella (rientrato da Codogno con un volo Milano-Brindisi) ancora ricoverato ma prossimo alle dimissioni, nonchè la moglie e il fratello entrambi in isolamento domiciliare. Nella giornata di oggi sono stati eseguiti una decina di test.

Una notizia che si aggiunge a quello della riduzione dei voli da e per gli Aeroporto di Bari e Brindisi da e e per Roma Fiumicino e Milano Linate: sarebbero almeno 14 i collegamenti cancellati ogni giorni. Stop anche al Bari Istanbul dopo la decisione della Turkish airlines di sospendere ogni collegamento con l'Italia.

Intanto il Governo ha diffuso in serata un nuovo provvedimento che divide l'Italia, fino all'8 marzo, in tre parti: una zona rossa (in Lombardia i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; in Veneto il comune di Vò) una zona gialla zona gialla (L'Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto, le province di Pesaro e Urbino, Savona), e tutto il resto del territorio nazionale.

