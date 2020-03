Coronavirus in Puglia, restano 3 casi. Alitalia cancella 14 voli su Roma e Milano. Turkish: stop al Bari Istanbul. In Italia 1.577 contagi, 34 i morti

Stop ai voli Bari Istanbul. La Turkish Airlines ha annunciato di aver temporaneamente cancellato tutti i voli per l’Italia a causa dell’epidemia di coronavirus a partire dal 1 marzo. In un comunicato, la compagnia di bandiera ha dichiarato che il divieto di volo avrebbe avuto effetto immediato. La decisione è giunta dopo la direttiva del centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Atlanta, Usa, che raccomanda ai viaggiatori di evitare qualsiasi viaggio non necessario in Italia. Una misura che per i 2 marzo interesserà, in Puglia, il volo programmato per il 2 marzo e diretto ad Istanbul.

Ma non è tutto. Anche Alitalia, a causa del calo delle prenotazioni, ha cancellato alcuni voli giornalieri rivedendo i proprio collegamenti giornalieri da Bari e Brindisi per Roma Fiumicino e Milano Linate. Si tratta, ad oggi, di una riduzione complessiva di 18 voli nei due scali e per i due scali, quello romano e quello lombardo. In particolare, sulla tratta Brindisi Roma, si passa da 8 a 6 collegamenti giornalieri; sulla tratta Brindisi-Milano Linate, da 14 a 8; sul Bari-Roma, da 12 si passa a 8 e sul Bari-Milano, i voli passano da 6 a 4.

Provvedimenti che vedono il nostro Paese sempre più isolato e che si aggiunge a quelli presi da altri stati esteri e da alcune compagnie statunitensi (come American Airlines e Delta Airlines) che hanno sospeso ogni collegamento da e per l'Italia (Milano).

Intanto in Puglia il numero dei casi positivi è sempre fermo a 3, l'uomo di Torricella (che è ricoverato e sta bene e dovrebbe essere dimesso a breve) e i due familiari in isolamento domiciliare. Nella giornata di oggi sono stati eseguiti una decina di test e nessuno, allo stato, si è rivelato positivo.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI IN ITALIA

Sono 1.577 le persone che ad oggi risultano positive al Coronavirus. A queste si aggiungono 34 persone decedute - dunque cinque nell’ultimo giorno - e 83 guariti in tutta Italia. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sono stati dunque 1.694 i contagiati. E’ il bilancio fornito dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli precisando altresì il numero dei tamponi effettuati, cioè 21.127. Sono 639 i ricoverati con sintomi per il coronavirus e 140 quelli in terapia intensiva (di cui 106 in Lombardia), circa il 9% sul totale delle persone positive al virus. «Un dato positivo - ha detto Borrelli - è l’incremento dei guariti di 33 unità».

L'anello debole della catena sono gli ultra 65enni, come ha sottolineato l'assessore al welfare della Regione Lombardia. Tutte le vittime, infatti, avevano un'età superiore ai 65 anni. Da qui l'invito ad uscire il meno possibile e limitare gli spostamenti.

INFO SU CORONAVIRUS, IL N. VERDE DELLA REGIONE