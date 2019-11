Puglia, in arrivo 15 mln per progetti industriali: previsti 175 posti di lavoro

BARI - La Regione Puglia ha concesso 15 milioni di euro in agevolazioni per la realizzazione di quattro progetti industriali che genereranno oltre 46 milioni di investimenti totali e 175 posti di lavoro sul territorio. Gli interventi ammessi a finanziamento interessano, in particolare, due «grandi imprese» ("Salver SpA» e «Sisecam Flat Glass South Italy Srl") destinatarie, complessivamente, di circa 11 milioni di euro in agevolazioni, e due piccole imprese ("Dagel Mangimi Srl» e «Progetti e Soluzioni SpA"), destinatarie di circa 4 milioni di euro.

Gli ambiti sono molto diversificati - spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Mino Borraccino - riguardano, in particolare, la progettazione e la realizzazione di soluzioni in ambito aerospaziale ("Salver SpA"), la produzione di servizi innovativi per la pubblica amministrazione, anche ricorrendo all’intelligenza artificiale, specie nel campo sanitario ("Progetti e Soluzioni SpA"), la produzione a basso impatto ambientale di alimenti per animali domestici ("Dagel Mangimi Srl") e la realizzazione di un nuovo polo di produzione del vetro con l’utilizzo di tecnologie innovative ("Sisecam Flat Gass South Italy").

Borraccino si è detto 'molto soddisfattò del lavoro fatto, tutt'ora in corso «mettendo in campo una serie di strumenti di ingegneria finanziaria in grado di intercettare le esigenze del tessuto produttivo locale che, infatti, sta cogliendo a pieno le tante opportunità fornite dando un significativo impulso alla crescita in tutta la regione, come dimostrano le più recenti rilevazioni statistiche come quelle recentemente diffuse da Banca d’Italia e Svimez».