Arcelor Mittal, Bentivogli: «Morselli ha comunicato lo stop degli impianti»

TARANTO - «Questa mattina l’AD di ArcelorMittal, Lucia Morselli, ha incontrato le Rsu di Taranto per smentire le notizie emerse dalla Regione Puglia al termine dell’incontro di ieri. La Morselli ha invece comunicato il piano di fermate degli altiforni: Afo2 il 12 dicembre, Afo4 il 30 dicembre e Afo1 il 15 gennaio mentre verrà chiuso il treno nastri2 tra il 26 e il 28 novembre per mancanza di ordini». Lo sottolinea in una nota il segretario generale della Fim Cisl, Marco Bentivogli.

Intanto l’ad di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli, su richiesta dei sindacati sulle preoccupazioni dell’indotto «ha chiarito che l’azienda rispetterà tutti gli impegni, a partire dal pagamento delle spettanze previste dal contratto di appalto». Lo comunicano le segreterie provinciali di Fim, Fiom e Uilm, con una nota, dopo aver incontrato oggi l'Ad Morselli.

AZIENDA IN RITARDO CON PAGAMENTO AFFITTO - ArcelorMittal Italia sarebbe in ritardo con il pagamento delle rate di affitto degli asset del gruppo Ilva dei quali è entrata in possesso come affittuario con promessa di diventarne proprietario. Secondo fonti vicine al dossier, al momento ArcelorMittal non avrebbe ancora pagato l'ultima rata trimestrale scaduta ad agosto. Il costo dell’affitto è di circa 45 milioni.

Confindustria Taranto «ponga fine a questo inutile ricatto sulla pelle dei lavoratori», sottolineano in una nota le segreterie provinciali di Fiom, Fim e UIlm dopo aver incontrato l’Ad di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli, a cui hanno chiesto risposte sulle preoccupazioni per i pagamenti dei crediti delle aziende degli appalti. Lucia Morselli ha risposto chiarendo «che l’azienda rispetterà tutti gli impegni»: «Pertanto - dicono ancora i sindacati - riteniamo inammissibile da parte di alcune aziende dell’indotto l’avvio della procedura di cassa integrazione e la contestuale minaccia di mancati pagamenti degli stipendi per i lavoratori delle stesse aziende operanti all’interno dello stabilimento siderurgico» di Taranto.

I sindacati dei metalmeccanici, dopo l'incontro con Lucia Morselli, riferiscono di aver chiesto ed ottenuto chiarimenti sul rispetto degli impegni di ArcelorMittal con le ditte degli appalti, A Taranto,e spiegano: «Proseguiranno le attività previste dal piano ambientale e dal piano di manutenzione degli impianti», l’A.d. «ha inoltre affermato che gli stessi contratti non hanno subito alcun tipo di modifiche rispetto a quanto pattuito precedentemente».

LE PAROLE DI LANDINI - Domani al Mise ci sarà il «primo incontro con la presenza dell’azienda. La situazione è difficile e i tempi delle decisioni devono essere rapidi. Per noi non ci sono le condizioni per recedere dal contratto, per noi ArcelorMittal deve applicare tutte le parti del contratto». Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite di Tagadà su La7. «Non voglio perdere neanche un posto di lavoro - ha detto - non è una discussione accettabile quella sugli esuberi. Lì si deve continuare a produrre acciaio, garantendo la salute di cittadini e lavoratori».

LE REAZIONI DEI SINDACATI - «Morte annunciata, ArcelorMittal ha definitivamente gettato la maschera», commenta il segretario generale della Uil, Rocco Palombella, dopo il 'piano fermate' per l’acciaieria di Taranto comunicato ai sindacati da ArcelorMittal.

«Oggi - dice - si è consumato il fallimento di una classe politica che non è stata in grado di tutelare la salute dei cittadini di Taranto, un settore industriale fondamentale per l'economia italiana e salvaguardare oltre 20mila posti di lavoro». Una situazione che, aggiunge, «rappresenta anche la disfatta del leader mondiale dell’acciaio che non ha spudoratamente rispettato gli accordi sottoscritti».

«Da mesi - prosegue Palombella - denunciamo e facciamo appelli drammatici sulle condizioni produttive e industriali ma purtroppo non siamo stati ascoltati».

«Lo scorso 26 giugno il responsabile europeo del gruppo aveva già annunciato che senza immunità penale avrebbero chiuso gli stabilimenti e sarebbero andati via dall’Italia. Da quel momento in poi, si è innescata una tempesta perfetta, un tutti contro tutti». «Il programma comunicato dall’azienda - continua il leader della Uilm - inizierà con l’avvio dello spegnimento degli impianti a metà dicembre per arrivare a metà gennaio con la completa chiusura». Da quel momento «"si avvierà una fase drammatica in tutti gli stabilimenti italiani che avrà gravi ripercussioni su tutto il sistema industriale nazionale. Diventa difficile partecipare all’incontro previsto per domani al Mise dopo che la multinazionale ha comunicato la fermata di tutti gli stabilimenti, disattendendo l’accordo del 6 settembre 2018».

VICESINDACO TARANTO: NUMERI CRISI DRAMMATICI - «Sono stati esposti i numeri della crisi delle imprese dell’indotto che rischiano già dal prossimo mese la possibilità di erogare i salari ai propri dipendenti. Sono numeri drammatici, i cui effetti si presenteranno alle nostre comunità in termini di disagio sociale già nei prossimi mesi». Lo afferma il vicesindaco di Taranto, Paolo Castronovi, che ha fatto parte della delegazione formata dal presidente di Confindustria Taranto Antonio Marinaro, da alcuni amministratori ionici e titolari di imprese dell’indotto di ArcelorMittal, che questo pomeriggio ha incontrato il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.

«Nel mio intervento - aggiunge Castronovi - ho sottolineato la vicinanza delle amministrazioni locali alle imprese e ai lavoratori dell’indotto ArcelorMittal. É fondamentale che qualsiasi soluzione debba essere condivisa dal territorio sul quale pesa il disagio di qualunque sia l’epilogo della vicenda. Come già dichiarato dal sindaco Melucci al Presidente del Consiglio Conte, siamo pronti a mettere a disposizione del Governo la progettualità sviluppata dalla nostra amministrazione per avviare da subito una concreta ipotesi di sviluppo complementare e/o alternativa della nostra città».