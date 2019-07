Bari, presentate in ritiro le tre nuove maglie della squadra

Il Bari ha presentato stamattina a Bedollo le tre nuove divise ufficiali per il prossimo campionato di serie C. Le maglie sono state illustrate così dal presidente Luigi De Laurentiis: «Abbiamo lavorato con il centro stile della Kappa per realizzare tre maglie importanti per noi e i nostri tifosi. La maglia è l’armatura che rappresenta la squadra».

«La prima maglia è bianco-rossa - ha aggiunto - con una struttura grafica diversa rispetto al passato. La seconda è tutta rossa con una unità di colore importante. La terza maglia rompe gli ultimi schemi: siamo andati a pescare nella storia al 1981-82, al Bari dei baresi di Enrico Catuzzi, una squadra simbolo di lotta e passione».

Le nuove divise hanno avuto come modelli i calciatori simbolo dell’attuale rosa: Mirco Antenucci, Valerio Di Cesare e Manuel Scavone. Infine una battuta di De Laurentiis sul mercato: «Nei prossimi giorni annunceremo altri nuovi acquisti».

(foto Facebook SSC Bari)