Puglia, nuova ondata di maltempo: domani è allerta arancione su tutta la regione

È in arrivo nuovamente il maltempo sulla Puglia: la Protezione Civile ha emanato una nuova Allerta Gialla sulla regione dalle 14 di oggi per le successive 10 ore, e un'allerta arancione dalla mezzanotte per le successive 20 ore. L'allerta è per il rischio idrogeologico e per temporali su tutto il territorio. Infatti l’Italia è interessata dal passaggio di una perturbazione proveniente dal Nord-Europa che porta aria fredda e marcatamente instabile, dapprima sulle regioni settentrionali, specie quelle di ponente, con piogge e temporali localmente intensi. Nel corso della giornata le precipitazioni si estenderanno alle regioni del centro, fino a giungere in serata sul meridione, con fenomeni più frequenti e rilevanti sul versante tirrenico e successivamente su quello ionico. Domani i temporali interesseranno soprattutto il meridione, mentre cesseranno sulle regioni centrali.