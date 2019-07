Bari in ritiro, Cornacchini: «In C difficile vincere, ma siamo pronti»

«La Serie C una categoria ostica? Tutte le categorie sono difficili, come è sempre complicato vincere. Ci saranno squadre attrezzate, ma noi ci faremo trovare pronti. Bari è una piazza che ha un seguito incredibile; i tifosi ci sono stati vicini nella passata stagione, sono certo che anche quest’anno rappresenteranno un valore aggiunto per noi». Queste le linee tracciate da Giovanni Cornacchini, allenatore del Bari, nella prima intervista dal ritiro di Bedollo (Trento), nel quale la squadra sta preparando la prossima stagione in Lega Pro.

Sulla rosa, l’allenatore ha aggiunto: «Il gruppo è valido, molto. Abbiamo ragazzi seri, che hanno voglia e cultura del lavoro. Tutti hanno capito da subito quale sia il progetto e l'importanza di questa annata». Infine, un elogio ad Antenucci, bomber di categoria superiore, ingaggiato dal patron Luigi De Laurentiis: «Antenucci è un giocatore che fa la differenza, per qualità umane oltre che tecniche. Tutti i nuovi arrivati stanno dimostrando di avere uno spessore che va al di là della qualità in campo. Un bravo anche a chi era già qui nella passata stagione e ha fatto sentire subito a casa i nuovi».

Il club pugliese ha ufficializzato gli ingaggi del portiere Pierluigi Frattali e della mezzala Manuel Scavone dal Parma: entrambi hanno sottoscritto un triennale.