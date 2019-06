Carceri in Puglia: a Lecce detenuto aggredito da branco con problemi psichici

LECCE - Un detenuto è stato aggredito nel reparto infermeria del carcere di Lecce il 25 giugno da altri detenuti affetti da problemi psichici, che lo hanno ridotto in fin di vita. A Bari un definitivo per omicidio, estorsione, armi e altri reati, ha tentato di evadere mentre era piantonato in stato di ricovero, ma la Polizia penitenziaria lo ha bloccato. A dare notizia di entrambi gli episodi è il segretario generale aggiunto del sindacato di polizia penitenziaria Osapp, Pasquale Montesano.

Le condizioni di servizio degli agenti penitenziari in Puglia, afferma Montesano, «risultano tra le peggiori esistenti sul territorio nazionale», per questo nei giorni scorsi l’Osapp ha chiesto un incontro urgente al capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini.