Nuoto, Di Liddo argento al «Settecolli» in vista dei mondiali

BISCEGLIE - Un solo centesimo. È il distacco che ha negato ad Elena Di Liddo la vittoria nei 100 farfalla in occasione della 56esima edizione del prestigioso “Trofeo Settecolli”, andato in scena nello scorso weekend allo Stadio del Nuoto del Foro Italico. La 25enne biscegliese allenata da Raffaele Girardi è stata beffata di un’inezia al tocco della piastra dalla rivale di sempre Ilaria Bianchi.

L’amarezza per il mancato successo, però, è stata ampiamente mitigata dalla prestazione cronometrica (57”51) che rappresenta il suo miglior tempo stagionale, ad appena 13 centesimi dal primato personale stabilito un anno fa proprio a Roma. Transitata al comando a metà gara in 26”91, Di Liddo ha ingaggiato con la Bianchi un duello serrato ed avvincente nella vasca di ritorno, risoltosi in extremis a favore della romagnola (57”50), mentre in terza posizione si è piazzata la giapponese Rika Omoto (58”92). La biscegliese portacolori del Centro Sportivo Esercito ha inoltre conquistato il quinto posto nella finale dei 50 farfalla con 26”44.

“Un pizzico di dispiacere è innegabile, ma le indicazioni sono molto confortanti in vista dei Mondiali di Gwangju – commenta Di Liddo - . Rispetto alle scorse edizioni del “Settecolli”, in questa circostanza sono arrivata qui con una preparazione diversa, tutta finalizzata ovviamente all’appuntamento iridato di fine luglio”. Dal 9 luglio Elena effettuerà un raduno collegiale con la Nazionale Azzurra a Tokio, preludio per l’avventura mondiale in Corea del Sud.



Napoletano Esordio assoluto al “Settecolli” per la promessa biscegliese Lucrezia Napoletano (classe 2003, tesserata per la Netium Giovinazzo, anche lei allenata da Raffaele Girardi). Napoletano ha nuotato i 50 stile libero in 26”44, i 100 stile libero in 58”05 ed i 200 stile libero in 2’07”13, tutti tempi non distanti dai suoi rispettivi primati personali.