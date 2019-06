Raduno nazionale Protezione civile, la più piccola volontaria d'Italia è pugliese

FOGGIA - «Racconto ai mie amici che mi piace spegnere il fuoco e si fanno tante cose belle». Lei è Pasqua Dalba ha sei anni ed è la volontaria della protezione civile più piccola d’Italia. Pasqua è di Rutigliano (Bari) ed è presente insieme al padre Giuseppe a San Giovani Rotondo dove si sta svolgendo il Raduno Nazionale del Volontariato di Protezione Civile.

Già da quando aveva quattro anni seguiva il papà nelle azioni di volontariato. «Voglio fare volontariato anche da grande», dice determinata Pasqua.

«Nel 2009 abbiamo avuto una disgrazia in casa, ho perso una sorella di 16 anni - racconta il padre Giuseppe, fondatore di un’associazione di volontariato di Rutigliano - Eravamo all’ospedale di Taranto ma non riuscivano a trovare un’ambulanza per portala a casa. Ho promesso a mia sorella che dal giorno dopo avrei aperto un’associazione a Rutigliano con ambulanze, auto mediche e personale specializzato». «Poi - aggiunge Dalba - è arrivata Pasqua e da allora segue tutti i giorni il papà».

LE PAROLE DI BORRELLI - «Abbiamo già firmato due importanti accordi con il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti: nel disegno di legge che disciplina la reintroduzione della educazione civica nelle scuole abbiamo previsto l’insegnamento della cultura di base della protezione civile e abbiamo anche per la prima volta istituito una settimana della protezione civile, che quest’anno sarà dal 13 al 20 ottobre e in generale stiamo portando avanti tutta una serie di campagne informative rivolte alla popolazione». Lo ha detto il Capo della Protezione, Civile Angelo Borrelli, che ha preso parte questa mattina a San Giovanni Rotondo al Raduno Nazionale del Volontariato di Protezione Civile.

«Il delegato del presidente della Regione Puglia per la protezione civile Ruggiero Mennea - ha aggiunto - mi ha parlato del suo progetto che stava portando avanti in Puglia, ovvero quello di insegnare nelle scuole la cultura delle prevenzione della Protezione Civile. Io l’ho imitato a livello nazionale».

Tra gli interventi presentati questa mattina da Angelo Borrelli, Capo della Protezione civile che sta prendendo parte a San Giovanni Rotondo al raduno nazionale del Volontariato di Protezione Civile c'è anche «la piattaforma nazionale di allertamento della popolazione che - ha detto - è una realtà. Da due giorni c'è una legge dello Stato perché mentre il Parlamento definiva lo strumento normativo, noi stavamo lavorando per l’impianto tecnologico».

«All’inizio del prossimo anno - aggiunge - saremo pronti con gli operatori della telefonia mobile a gestire questo sistema che arriverà direttamente al cittadino. Risolveremo anche quello che è il problema della comunicazione di ultimo miglio e della diversità di informazione che viene restituita nei territori a seconda dell’autorità che è incaricata di gestire l'allertamento».