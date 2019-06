Puglia, Trenitalia presenta l'orario estivo: aumentati i collegamenti

Più collegamenti e orari comodi per raggiungere anche le località turistiche della Puglia con i treni regionali lasciando a casa l’auto. E’ l’orario estivo di Trenitalia, che ha diffuso una nota, in vigore dal 9 giugno.

Da questa settimana, sulla linea Foggia-Manfredonia, circolano 12 treni al giorno con più di 3.000 posti nel weekend. E i collegamenti nelle fasce pendolari saranno garantiti anche dal 23 luglio al 25 agosto, durante la settimana. I pendolari foggiani avranno a disposizione tre corse al mattino per Bari nella fascia oraria 6.00-8.30 e potranno scegliere, per il rientro, una delle quattro corse tra le 14.00 e le 19.00.

Chi viaggia da Lecce a Bari avrà a disposizione tre partenze al mattino da Lecce (ore 6.11, 6.30 e 7.25) e per il ritorno sei collegamenti nella fascia 13.30-18.30, un treno ogni ora; chi al contrario viaggia da Bari a Lecce, al mattino avrà tre corse (5.47 con arrivo alle 7.41, poi alle 7.15 e alle 8.01) e al ritorno potrà utilizzare uno dei 6 treni in partenza per Bari tra le 14.00 e le 19.30.

Nello stesso periodo, sarà rinforzata l’offerta del weekend lungo la linea adriatica. Trenitalia, d’intesa con Regione Puglia, ha potenziato i collegamenti tra Lecce e Bari con due treni in più il sabato e quattro la domenica.