Xylella, Lezzi: «Impegno non finisce con Dl emergenze»

LECCE - «Non è detto che l’impegno economico sia finito con il Decreto emergenze agricole. Quando scriveremo il decreto attuativo, qualora si rendessero necessarie nuove risorse, vorrei che venissero messe all’interno di un programma da stilare tutti insieme che riguardi la piantumazione, la riforestazione, gli ammortizzatori sociali, sia per i lavoratori che per gli imprenditori». Lo ha detto il ministro per il Sud Barbara Lezzi a Giurdignano, in provincia di Lecce, nel corso di un incontro con il Movimento olivicoltori Terra d’Otranto al quale ha partecipato anche il Sindaco del Comune, Monica Gravante, e il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Cristian Casili.

«Un programma - aggiunge Lezzi - nel quale verificare cosa manca e dove. Altrimenti il rischio è che cominciamo ad erogare fondi che poi non vengono spesi immediatamente e che finiremmo con il perdere». «Con il decreto attuativo - prosegue il ministro - scriveremo come si utilizzeranno le risorse erogate, a chi andranno e in quale forma. La mia volontà è che non vadano alla ricerca, perché esiste un altro ministero deputato alla ricerca, il Miur, che deve attenzionare anche questo problema». Nel decreto attuativo - precisa - non ci occuperemo soltanto di agricoltura ma anche di riforestazione, ristoro per i frantoi e per i piccoli agricoltori senza partita Iva. Adesso è il momento di far risorgere questo territorio cercando di tutelare l'agricoltura e i piccolissimi imprenditori e il paesaggio».