Puglia, nasce prima associazione regionale per i giovani diabetici

È stata costituita in Puglia la prima associazione regionale per i giovani diabetici. Le quattro associazioni delle province di Bari, Brindisi, Lecce e Foggia - si precisa in una nota - hanno dato vita ad un unico coordinamento regionale a struttura federativa.

L’associazione si chiama Agd Puglia Aps, è affiliata ad Agd Italia e comprende circa 500 famiglie pugliesi con figli diabetici delle quattro associazioni Apgd Bari, con sede nell’ospedale Giovanni XXIII; Agd Gargano con sede nel poliambulatorio Giovanni Paolo II nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia); Apds nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce; e Delfini Messapici nell’ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana (Brindisi).



Lo scopo principale del neonato soggetto regionale è "garantire che la prestazione delle cure a favore dei bambini e giovani con diabete in età evolutiva sia attuata ovunque in modo omogeneo ed ottimale», senza disparità e differenze tra i diversi territori della regione.

L’associazione si occuperà di attività di formazione e ricerca scientifica, e di promuovere campagne di sensibilizzazione e informazione per «combattere le discriminazioni nelle cure, nella scuola, nello sport, nel lavoro e nella società», favorendo un interscambio tra esperienze territoriali, il dialogo e la collaborazione con gli enti e le istituzioni sanitarie.