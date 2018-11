Emiliano chiede a Lezzi rimodulazione 30mln di euro Patto Puglia per sostenere attività culturali

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha inviato una lettera al ministro per il Mezzogiorno, Barbara Lezzi, chiedendo una rimodulazione di trenta milioni di euro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate alla Puglia nell’ambito del 'Patto per la Puglia'. Nella lettera Emiliano evidenzia che la «Regione Puglia è fortemente impegnata nella accelerazione degli investimenti pubblici a sostegno dello sviluppo del territorio». E sottolinea che nell’ambito della «cultura» sono state utilizzate pienamente «le risorse inizialmente programmate nel Patto per un importo di 45 milioni».



«In considerazione del contributo sempre più rilevante che l'economia del turismo e della cultura registra nella nostra regione», Emiliano aggiunge che «è stata sottoposta all’attenzione del Dipartimento per le politiche di Coesione territoriale una richiesta di minima rimodulazione per accrescere la disponibilità delle risorse a sostegno degli interventi suindicati di 30 milioni».

«In particolare - evidenzia il governatore - la disponibilità delle risorse consentirebbe di realizzare» alcuni interventi tra cui «il sostegno al sistema regionale delle attività culturali selezionate con apposito avviso pubblico già pubblicato"; le annualità «2019 dell’Apulia Cinefestival Network» e di "PugliaSounds"; e «la riqualificazione e valorizzazione dei padiglioni dismessi della Fiera del Levante per la realizzazione del Polo regionale delle Arti, Cultura e Turismo».

«Poiché il Dipartimento per le politiche di coesione ha concluso positivamente l’esame istruttorio di competenza», Emiliano chiede al ministro Lezzi «di procedere con il perfezionamento della modifica mediante la sottoscrizione dell’Accordo formale».