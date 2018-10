Maltempo, interrotto collegamento Termoli-isole Tremiti

Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La motonave Isola di Capraia che copre giornalmente la linea, questa mattina è rimasta in porto rinforzando gli ormeggi. La Capitaneria di Porto di Termoli ha diramato un avviso di burrasca, inviato a tutti gli operatori marittimi e portuali, valido fino alla serata, per mare molto mosso e vento di sud-est forza 8 in aumento. Inoltre è stata estesa a oggi l'allerta 'arancione' sui settori centro occidentali del Molise diramata dalla Protezione civile regionale. Previste precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere di rovescio o temporale. Sulle aree centrali e costiere le precipitazioni risulteranno sparse, a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento, fino a burrasca dai quadranti meridionali.

TROMBA D'ARIA - «Partita dalla zona interna e trasferitesi velocemente verso la costa adriatica, una violenta tromba d’aria in soli 15 minuti si è mossa da Manduria e Martina Franca fino a colpire gran parte della provincia di Brindisi, distruggendo strutture, pergolati e muretti, sradicando gli ulivi secolari e non, in alcuni casi aperti in 2, spazzando via le olive. Lo sostiene in una nota Codiretti Puglia facendo riferimento ai primi rilievi fatti nelle zone colpite dal maltempo dai tecnici di Coldiretti, accompagnati dai Presidenti provinciali.



«Il quadro è apocalittico. Vedere alberi di dimensioni notevoli sradicati e allettati e le campagne coperte da un manto di olive è desolante», denuncia il Presidente di Coldiretti Brindisi, Filippo De Miccolis. «E' un disastro naturale di dimensioni incalcolabili che ha colpito principalmente Apani, Brindisi, Latiano, Oria, Francavilla e Torre Santa Susanna - aggiunge De Miccolis - per cui i nostri uffici si sono immediatamente attivati per le verifiche in campo. Chiederemo all’assessorato regionale all’Agricoltura di attivare le procedure per l’accertamento del danno di inusitata gravità e richiedere lo stato di calamità naturale, sburocratizzando il più possibile le procedure per ristorare tempestivamente gli agricoltori».



«A Martina Franca e Manduria in pochi minuti è avvenuto un disastro - aggiunge il presidente di Coldiretti Taranto, Alfonso Cavallo - con alberi secolari sradicati, allettati e aperti in due parti. Sono ingenti i danni anche alle strutture. Basti pensare che è crollata la Chiesa di Sant'Angelo a Manduria. E' un duro colpo alla campagna olivicola in corso che a differenza delle province di Bari, BAT e Foggia non era stata colpita dalle gelate di febbraio e marzo. Sia di fronte ad eventi calamitosi di eccezionale gravità che necessitano di risposte concrete quanto tempestive».