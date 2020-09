Emiliano, dai panzerotti alla dieta

Aveva pronti due discorsi, uno per la sconfitta e l'altro, scaramanticamente, per la vittoria. Michele Emiliano, riconfermato governatore della Puglia, non era affatto certo di vincere. Oggi e domani, però, Michele Emiliano non ci sarà per nessuno.

Insieme alla compagna Elena Laterza, professionalmente una roccia e nella vita una donna di una delicatezza rarefatta - presenza forte e discreta nel quotidiano da tantissimi anni- il neo governatore si concederà un fine settimana di pace al mare. In Puglia, of course. Ma non a Rosamarina dove lui ha casa, forse nel lembo meno visibile del basso Salento. Mare, relax e cucina pugliese. Sarà probabilmente l'unico momento di vacanza, perché da lunedì si riparte nella costruzione della nuova giunta e non ci si ferma più fino alla prossima estate. Volete sapere anche qualcos'altro, ad esempio come ha trascorso il week end del voto l'ex magistrato riconfermato alla guida della Regione ? Seguiteci, vi racconteremo quello che non avete letto finora sui giornali. E poi parleremo, come tutte le settimane, della mondanità sull'asse Roma-Bari.

Le preghiere a San Nicola - Profondamente credente, Emiliano ha un rapporto molto intenso con la fede. Pochissimi sanno che, quando e' sparito dal radar mediatico, sabato scorso, è andato a rifugiarsi nella chiesa di San Nicola. «Aveva bisogno di un momento di raccoglimento» spiegano i suoi collaboratori. Non è un mistero, come ha confidato lo stesso governatore all'Huffington post, che lui fosse preparato anche a cambiar vita. Gli incipit dei due discorsi della vigilia erano inequivocabilmente legati alla metafora delle stagioni. Primavera, in caso di vittoria. Autunno, per la sconfitta.

Panzerotti e dieta - L'attesa per i risultati, Emiliano l'ha consumata in casa insieme ai figli (nella foto l'abbraccio con uno dei ragazzi dopo la vittoria) e quel salotto è stato off limits per tutti fatta eccezione per Antonio Decaro e Francesco Boccia. Per festeggiare, come hanno rilevato puntuali le cronache, Michele ha mangiato un panzerotto.

Da lunedì però si metterà a dieta. Dopo questo fine settimana al mare (nello scorso week end Elena Laterza si è occupata full time di allestire il maxi gazebo open space dedicato alla stampa per il post voto) per Michele scatterà il regime proteico. Niente carboidrati, zero vino, solo proteine, frutta e verdura. «Ci aspetta un lavoro duro ma gioioso» racconta Elena agli amici più stretti. E dunque in bocca al lupo al governatore per la nuova giunta!

Albano e Jasmine a The Voice - Fino a pochi giorni fa sembrava certo l'ingresso di Loredana Lecciso e di sua figlia Yasmine al Grande Fratello vip. Ma non sarà il reality di canale 5 l'approdo televisivo della famiglia Carrisi. Né si muoverà da Cellino la bella Lory.

Secondo fonti confermate dalla Rai, saranno Albano e Yasmine a ricoprire il ruolo di giurati nel prime time condotto sulla rete ammiraglia da Antonella Clerici. E proprio Antonella riparte lunedì con una nuova avventura nel day time di Rai 1. Il suo format «È sempre mezzogiorno» segna il ritorno alla fascia pre prandiale presidiata con successo dalla Clerici per quasi vent'anni con La prova del cuoco.

Elisa spopola a Ballando - Per l'ex padrona di casa del programma culinario della rai, la bella Elisa Isoardi, invece, sono in arrivo grandi successi a Ballando con le stelle. Dopo la fortunata performance di sabato scorso con il ballerino Raimondo Todaro, Elisa affronta stasera una prova in solitaria visto che il suo compagno è stato operato improvvisamente di appendicite. Ma la Isoardi è già la regina del web . Amata per la sua verve e la generosità con cui si dona al suo pubblico, è tra le vincitrici morali di questa edizione post covid assai travagliata (Samuel Peron e Daniele Scareina sono fuori gioco) ma gestita benissimo dalla capitana Milly Carlucci. Brava Elisa!

Lady Mentana su rai 2 - Lei è brava e bella. Giornalista di lungo corso, Francesca Fagnani, nella vita compagna di Enrico Mentana, debutta il primo ottobre su rai 2 con il talk Seconda linea condotto insieme ad Alessandro Giuli. Politica e attualità analizzati con la lente della curiosità giornalistica sono gli elementi di forza di un programma, fortemente voluto dal direttore di Rai 2 Ludovico di Meo, che potrebbe lanciare definitivamente nell'Olimpo TV la nuova coppia Fagnani-Giuli. Intanto rai 2 continua a crescere.

La cura Di Meo che punta a mixare informazione e intrattenimento intelligente funziona alla grande. E stanno per arrivare tante altre novità a partire dal programma del sabato di Paola Perego che torna in Rai ad occuparsi del rapporto tra nonni e nipoti. La prossima primavera, infine, un prime time nuovo di zecca è pronto per Simona Ventura. Da qui a marzo la bella conduttrice, indiscussa regina delle rete, dovrebbe coronare il suo sogno d'amore sposando il giornalista Giovanni Terzi di cui è sempre più innamorata. Auguri di cuore alla coppia.