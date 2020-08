Marco Mengoni turista per caso nel Brindisino

OSTUNI - Marco Mengoni, il popolare cantante già vincitore del festival di Sanremo e tra gli artisti italiani più apprezzati a livello internazionale, ha scelto Ostuni e dintorni per la sua vacanza post-ferragostiana.

Il cantante si è aggirato nelle viuzze del centro storico per ammirare la bellezza della città bianca senza mai sottrarsi all’affetto dei suoi fan, anche se con cappello e occhiali da sole non tutti l’avevano riconosciuto. Mengoni ha fatto tappa anche a Cisternino e Ceglie con alcuni componenti il suo staff ma è ad Ostuni che si è soffermato: una cità che ama molto e che intende visitare ancora.

Mengoni è stato il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, premio conquistato nel 2010 e nuovamente nel 2015, nonché il primo artista italiano della storia ad esibirsi al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles nel 2013. Inoltre è il primo artista italiano finalista come Worldwide Act agli MTV Europe Music Awards 2013. Nel 2014 viene eletto Miglior cantante italiano ai Nickelodeon Kids' Choice Awards 2014 di Los Angeles.

Dopo alcune esperienze nell'ambito musicale come membro di un quintetto vocale, a 16 anni decide di intraprendere la carriera solista. È salito alla ribalta nel 2009, vincendo la terza edizione del talent show X Factor e firmando quindi un contratto discografico con la Sony Music. Nel corso della sua carriera ha partecipato due volte al Festival di Sanremo: nel 2010 con il brano Credimi ancora, giungendo terzo, e nel 2013, vincendo con il brano L'essenziale. Con quest'ultimo è stato scelto per rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2013, classificandosi alla settima posizione.