Magico compleanno di Monica Setta: anche 5000 roselline a farle gli auguri

Compleanno da mille e una notte sotto il cielo di Puglia per Monica Setta.

La conduttrice brindisina di «Uno mattina in famiglia», riconfermata alla guida del programma anche nella stagione 2020/2021, ha festeggiato mercoledì 5 agosto il suo compleanno nella lussuosa cornice della Peschiera di Capitolo, a Monopoli.

Aperitivo sul mare e poi cena placè per 60 invitati curata dallo chef Vito Casullo con la supervisione del manager del gruppo Talea, Andrea Sabato. Elaborato e molto ricco il menù: triglia scottata in crosta di pane su guazzetto di caciocavallo podolico; gocce di cime di rape e marshmallow allo zenzero; risotto acquarello al caviale con tartare di scampi e tartufo nero; ravioli di burrata su crema di finocchi; acciughe del Cantabrico e scorzette di arance caramellate, ombrina rossa del Gargano scottata con mostarda di sesamo e infuso al miso; contorno di patate di Polignano cotte nell'acqua di mare e scottate alla cenere profumata di timo; composta di frutta della Peschiera.

Dopo il dinner nella sontuosa sala davanti al mare - su ogni tavolo mega corbeilles composte da trionfi di peonie, ortensie, rose rosa e garofani firmate dal maestro del floreal design Michele Zaurino - torta Rose su rose by Gourmandise di Angelo Lucarella sulla spiaggia con dieci minuti di fuochi d'artificio sulla sabbia. In sottofondo musica anni 70/80 e dopo il taglio della torta gran buffet di dolci e champagne bar. Doppio cambio di abito per Monica che ha indossato un lungo vestito tempestato di paillettes oro griffato Andrea Ubbiali e poi un corto di pizzo nero e rigorosamente in lungo tutte le signore, con la la mamma di Monica, Liliam Setta, in verde paillettes e pantalone di seta color avorio. Attorno i più bei nomi del giornalismo e dell’economia, della politica e della cultura, al taglio della torta Monica, emozionatissima, aveva vicino la mamma Liliam e la splendida figlia Gaia in nero lungo Gai Mattiolo accompagnata dal fidanzato ingegnere Simone del Croce. Sul tavolo della torta, cinquemila roselline per decoro insieme a mille piccole candele accese nella notte della Peschiera. E a fine serata, bouquet di ortensie e peonie come souvenir per tutte le signore. Auguri Monica !