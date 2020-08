ll premier Conte ospite speciale della Puglia vip di Ferragosto. L’approdo di Paola Turci e Francesca Pascale

Ferragosto è alle porte e in Puglia si scatena la caccia alla location più bella per la vacanza o per la festa della vigilia. Come da copione, arrivano valanghe di nomi noti, ma i più importanti chiedono (e ottengono) di restare coperti da una rigorosa privacy. Domani arriva il premier Giuseppe Conte invitato dal fondatore di Affari italiani il giornalista di Ceglie Angelo Maria Perrino, suo amico personale da tempo. Angelo e Conte si vedono, si sentono con regolarità e quando Perrino ha chiesto al premier di venire alla vigilia di Ferragosto nel suo paese d'origine, Giuseppe ha detto subito sì. Se il programma ufficiale è noto (appuntamento in piazza dalle 19.30 per una intervista pubblica destinata a fare i titoli dei tg) quello informale è blindatissimo. Qualcuno sostiene che il premier dormirà in una masseria tra Ostuni e Ceglie mentre c'è chi dice che sarà ospite proprio nella Tenuta di Perrino, una stupenda lamia circondata dai trulli nel verde della valle d'Itria dove il giornalista si rilassa e si diletta con la cucina pugliese. Grande attesa per la cena post intervista a cui saranno presenti solo pochissimi ospiti scelti (qui gioca un ruolo il potente Rocco Casalino cegliese doc).

Intanto, l'ultimo gossip è di quelli davvero bollenti. Volete sapere di che si tratta? Eccovi accontentati. Nelle cristalline acque di Polignano sono attese le due donne più quotate dell'estate, ossia Francesca Pascale ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante Paola Turci attualmente in navigazione su una barca che, stando alle indiscrezioni, costerebbe sessantamila euro a settimana in affitto. Arrivano via mare oppure alloggiano in una struttura alberghiera della zona possibilmente a cinque stelle? Qui, i bene informati, offrono ai cronisti versioni contrastanti. Secondo alcuni Paola e Francesca, entrambe belle e raggianti, toccherebbero il suolo pugliese dirette in una super riservata tenuta del Salento. Si tratterebbe della Tenuta Mosè, la più blindata e quella piu "naturalista" avendo a disposizione, oltre a suite, piscine e spa, anche una zona lussureggiante ed un "pensatoio" immerso nel verde praticamente irraggiungibile dall'esterno se non si è autorizzati all'ingresso. Altri, invece, sostengono che la coppia arriverà via mare e farà tappa a Capitolo magari per un lussuoso pranzo alla Peschiera di Andrea Sabato. Vedremo. Intanto, l'elenco dei vip in transito in terra pugliese è fitto. Ed è lunga anche la lista delle feste (private e non). Volete conoscere tutti i segreti del ferragosto pugliese? Seguiteci, come sempre vi daremo molte anteprime.

Chi arriva a tenuta Mosè Incastonata come una gemma preziosa tra ettari di vigneto e piccoli angoli bucolici, a pochi passi dal mare cristallino e dalle spiagge di sabbia dorata di Gallipoli, Tenuta Mosè si sviluppa su una superficie di 8 ettari, e comprende anche una giovane azienda agricola che persegue l’ambizioso progetto di recuperare l’antica specie vitivinicola autoctona del Fiano pugliese.

Il vigneto – che si estende su una superficie di 4 ettari - e la distesa di ulivi che lo circondano, producono vino e pregiato olio extravergine biologico per gli ospiti della Tenuta.

Nella Villa sono ubicate sei suite, di diverse dimensioni - dai 38 ai 50 mq - quattro si trovano al piano terra, e sono di gusto neoclassico-eclettico, ciascuna con piscina interna privata e affaccio sul giardino, dove antichi colonnati accompagnano alla maestosa piscina esterna e all’antico pensatoio inebriati dai profumi di oltre trenta specie floreali ed altrettante essenze arboree. Qui potrebbero alloggiare Paola Turci e Francesca Pascale . Ma dalla proprietà non arriva alcuna conferma anzi ci chiedono quasi di non fare riferimento alla struttura. Di sicuro chi viene qui cerca anche prodotti biologici dell’orto-giardino. Essi, infatti, sono alla base delle proposte del raffinato e bucolico ristorante panoramico “Il Petrosino” condotto dalla coppia – in cucina e nella vita – formata da Angelo Motolese e Jennifer Bianchi (giovani ma alle spalle solide esperienze anche internazionali).



La festa di Maizza - Appuntamento al tramonto il 14 sera a Torre Maizza il gioiello del colosso Rocco Forte dove il manager Franco Girasoli celebrato recentemente dalla rivista Investire e da altre testate specializzate organizza una cena della vigilia destinata a palati raffinati. Qui regna infatti il fondatore del Gambero rosso, il solista della cucina d'autore il grande Fulvio Pierangelini che è stato e rimane uno dei migliori chef d'Europa. Quella di Torre Maizza, preceduta da un evento in agenda l'11 agosto, è uno degli appuntamenti più esclusivi della Puglia. E non è una questione di prezzo. È una questione di eleganza. Bravo Franco!

Bocelli da Albano - Andrea e Veronica Bocelli sono stati gli ultimi ospiti vip di Albano a Tenuta Carrisi. Il grande artista sta ricevendo amici cari a Cellino dove già sono stati Gianni Morandi e la moglie Anna Dan. Pranzo a sorpresa anche per Tania Missoni dall'amico Albano Carrisi mentre la giovane Jasmine continua il suo percorso di successo nel mondo della musica. Si parla per lei di un programma Rai. Forse su Rai Due, la rete rilanciata da Ludovico di Meo dove nel 2021 potrebbero arrivare anche Simona Ventura e Pierluigi Diaco? Di loro non si è parlato nei palinsesti annunciati il 16 luglio perché il loro impegno non è immediato. Di Meo sta valutando sulla base anche del taglio del budget e comunque per l'anno prossimo, però stima i due conduttori e farà di tutto per averli.