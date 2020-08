Nella Puglia infuocata forte attesa per George Clooney

Gente che va, gente che viene. La Puglia festeggia la stagione più attesa e calda dell'anno anche grazie ad un rigurgito meno grave che nel resto d'Italia del covid 19. E la season estiva, lo sappiamo, è quella degli eccessi mondani e di Life style.

Forse arriva George Clooney ma quasi sicuramente ci sono Raoul Bova, Fabio Fognini, Flavia Pennetta insieme a Mara Venier attesa, dopo il suo soggiorno in Versilia, dopo ferragosto. La regina della domenica è amatissima in Puglia e le ville più lussuose si aprono per lei e il marito Nicola Carraro. Ma quanto costa il lusso pugliese? Se in Salento una villa arriva a costare fino a quattro mila euro al giorno, a Ostuni nel resort più sontuoso della regione si sperimenta il pranzo nell'acqua con camerieri che servono ostriche e champagne in bermuda e a piedi nudi. È l'ultima follia di un mercato del luxury a cinque stelle che non conosce crisi. Al Sole di Costa Merlata, come ci racconta Marisa Cartotto, una delle donne più belle e chic del mondo delle public relations nel segmento turistico alberghiero di lusso, si lavora tre volte più degli anni scorsi e con clientela quasi rigorosamente italiana. L'idea del pranzo in acqua è stata subito messa in atto dal giovane chef Giuseppe de Lucia, ex Pashá di Conversano, teorico di un menù pugliese con sapori internazionali. Tre anni fa qui si fece vedere Tom Hanks mentre nei prossimi giorni sono in arrivo imprenditori italiani dal cognome importante e doverosamente top secret. Altra grande attrattiva, dopo la sfilata di Dior, è la città di Lecce dove sta andando alla grande uno dei manager più quotati dell'hotellerie di lusso, il bravissimo Giuseppe Mariano. Fascinoso, elegantissimo. Mariano general manager del gruppo che controlla i due alberghi top della città, il Risorgimento e il President, ha fatto le ore piccole per garantire a modelle e management della Dior il massimo del servizio. Tra i due alberghi, il the best by Dior ha trascorso in città almeno una decina di giorni. Pare però che la premura di Giuseppe Mariano sia stata ben ripagata visto che è stata particolarmente apprezzata da Maria Grazia Chiuri. E il capitolo lusso da spiaggia in Puglia non finisce qui. Seguiteci e ne scoprirete delle belle!

Quattrocento euro per una notte top - La camera standard è già una meraviglia con vista sulla piccola baia di Costa Merlata e sulla mega piscina di acqua salata che troneggia nel centro della costruzione. Al Sole in me resort dormire una notte sospesi tra cielo e mare può costare quattrocento euro. Cifra che consente di godere del benefit sopra elencato cioè mangiare ostriche o frutta immersi in piscina con camerieri che ti servono raso acqua. In sottofondo una musica jazz o classica estremamente rilassante che consente di prepararsi, volendo, anche ai trattamenti della spa. «Gli italiani sono clienti che stanno molto attenti a spendere, vogliono il massimo del comfort ma anche qualcosa in più», racconta Marisa Cartotto a «La Gazzetta del Mezzogiorno» «Dopo il Covid non era facile trovare la soluzione giusta ma ci siamo riusciti». Intanto, da ieri per tutto agosto aperirivi nel roof top del resort dal venerdì alla domenica all'ora del tramonto. E per agosto qui come in altre strutture dell'hinterland ostunese si prevede il sold out.

Lusso sostenibile al Pbeach - Ombrelloni e lettini distanziati come previsto dalle norme anti covid, postazioni a due passi dalla riva con sabbia e scoglio, acqua minerale servita nelle buste ghiacciate griffate e teli logati estremamente chic. Il Pbeach ossia il lido del Paragon 700 il gioiello ostunese a cinque stelle posizionato nel centro della Città Bianca, è una perla di lusso sostenibile. I prezzi sono più che accessibili (trenta euro a set con ombrellone e due lettini) e un ristorante affidato alle cure dell'ottimo Piero Siccardi dove si gustano prelibatezze cucinate a vista. Il costo medio del food in una giornata al mare nel lido esclusivo del Paragon ha un range variabile che parte dai 25 euro in su. Doverosa la prenotazione e consigliabile fermarsi per gustare i gelati artigianali di chef Piero nel tardo pomeriggio. Brave le due proprietarie Pascal e Ulrike ma brava anche la general manager Laura Stoppani ex La sommità che ha realizzato un grande lancio della struttura.

Simona Ventura da Al Bano - Simona Ventura e il suo promesso sposo Giovanni Terzi sono stati ospiti di Al Bano e Loredana Lecciso a Tenute Carrisi per qualche ora di relax. Pranzo in casa, foto e giro per le vigne, le due coppie hanno raccontato il loro incontro con una serie di storie su Instagram. Simona e Giovanni si sono appena promessi eterno amore - si sposano a Rimini - ma lei si appresta anche a debuttare nel prime time di Rai due. La bella Simona non è affatto rimasta fuori dai palinsesti. È dentro alla grande con dieci prime serate per la rete diretta da Ludovico di Meo che la stima moltissimo. Auguri Simo!

La piccola Mia da Tania Missoni - Festa grande ieri sera nella straordinaria Tenuta del Lauro di Tania Missoni per il primo compleanno della meravigliosa Mia Nicole primogenita di Gianluca Paparesta e Mikaela Calcagno. Gianluca e la sua bellissima futura moglie hanno invitato una quarantina di selezionatissimi ospiti a bordo della sontuosa piscina di acqua salata della stupenda Tania tra cui si notava la crema della società barese. Auguri affettuosi baby Paparesta!