Cellino San Marco, al compleanno di Al Bano anche le torte sono separate

Cellino San Marco - La torta più scenografica era quella di Romina Power postata su instagram il 20 maggio, giorno del compleanno numero 77 dell’ex marito Al Bano. Ma di torte nella lussuosa tenuta di Cellino San Marco, secondo quanto risulta al La Gazzetta del Mezzogiorno, ce ne erano altre 6. Tutti volevano festeggiare con Al Bano, ma lui - ve lo sveliamo noi in esclusiva - ha brindato a pranzo con la bellissima compagna Loredana Lecciso e i figli avuti da lei, Yasmine e Bido. Antipasti, primi piatti pugliesi curati dalla storica tata Vittoria, colonna della famiglia, grigliata e poi una magnifica torta mimosa preparata dalla stessa Yasmine.

Romina, sostengono fonti bene informate, avrebbe voluto che Albano tagliasse ufficialmente la torta nella casa dove l’attrice e cantante americana vive con il figlio Yari e gli altri due (Cristel e Romina junior) quando scendono in Puglia. Romina, infatti, abita in una casa sotto gli ulivi distante dalla reggia di famiglia dove vivono Loredana e i due ragazzi più piccoli. Comunque, per una volta, niente polemiche social sull’antagonismo tra le due donne, ma un’atmosfera di pace e serenità forse dovuta anche al momento critico che il nostro Paese sta passando nella «fase 2» del Covid19. E domani, ve lo anticipiamo noi, Al Bano sarà festeggiato in diretta su Rai 1 da Mara Venier a «Domenica in». Il Leone di Cellino non si sposta da casa ma si collega via Skype dopo un pranzo insieme a Lory, ai figli e agli amici intimi come l’avvocato Durante. Auguri di cuore anche da noi! Ma lentamente si riprende a vivere e i vip non fanno eccezione.

CHIARA FERRAGNI INCINTA? - È il giallo dell’estate. Forse Chiara Ferragni sarebbe in attesa del secondo figlio dal compagno Fedez che gli ha regalato lo splendido bimbo Leon. Lei ovviamente nega, ma chi l’ha vista recentemente dice che si è lievemente ammorbidita nei lineamenti, pur restando sempre magra e splendida. A proposito di nascite, nei giorni scorsi Alena Seredova ex di Gigi Buffon (da cui ha auto 2 maschi) ha dato alla luce la piccola Vivienne Charlotte nata dal legame con Alessandro Nasi. Fiocco rosa anche per Luca Argentero a cui la bellissima compagna Cristina Marino ha donato Nina Speranza. La foto delle mani dei genitori intrecciate a quella della neonata è stata postata su Instagram a poche ore dal lieto evento. Auguri!

HAIR STYLIST POST COVID19 - Il 18 maggio tutte le signore dello spettacolo erano dai loro parrucchieri di fiducia. Appuntamento preso via mail molti giorni prima dopo quasi 3 mesi di autogestione tricologica. Michelle Hunzicker a Bergamo, Simona Ventura e Caterina Collovati da Coppola a Milano, Francesca Verdini bellissima compagna di Matteo Salvini da Roberto d’Antonio. Il salone più grande - mille metri quadrati affacciati nel verde dei Parioli a piazza Ungheria, a Roma - è quello delle sorelle Alessia e Francesca Nardi che hanno la possibilità, dato l’enorme spazio, di effettuare il famoso distanziamento sociale. Qui, prima di entrare, si lavano le mani con il gel disinfettante, si tiene la mascherina e poi un kit personalizzato formato da accappatoio e asciugamani «logati». Il nonno delle Nardi è stato il più grande parrucchiere di Roma negli anni 60 e ha pettinato perfino la regina Elisabetta. Loro due hanno ereditato la capacità dal padre Giancarlo e, malgrado le super vip che affollano il salone, se la sono cavata alla grande con la complessità della riapertura. Riccioli biondi anche per la bella Serena Bortone conduttrice di «Agorà» che ha postato su Instagram una sua splendida foto che riproduce i ricci appena fatti dal «lato b». Infine, taglio spensierato per la conduttrice di «UnoMattina» Valentina Bisti che è stata la prima cliente del suo coiffeur Roberto Carminati. L’attività per gli hair stylist è ripartita alla grande. Attenti però ai rincari che potrebbero essere dietro l’angolo, fatta eccezione per quelli molto grandi e gestiti tipo azienda come la Spa Nardi Roma.

EXPLOIT DEL DELIVERY DI LUSSO - I consumi alimentari hanno avuto in questi mesi un’impennata mentre, con i negozi chiusi, altri generi merceologici si sono venduti on line. Tra la Roma mondana, messa in crisi dal lockdown, è diventata tendenza quella di prenotare a casa da ristoranti di lusso. Niente Glovo, solo consegne ad hoc griffate e impacchettate in modo sofisticato e sontuoso. A Roma nord è esploso il delivery di Euclide dell’imprenditore pugliese Vito Tricarico. Colto di sorpresa dal Covid19 proprio mentre stava programmando nuovi investimenti nel food in Puglia, Vito non si è abbattuto ma ha immediatamente messo su una vendita a domicilio non solo di pranzi o cene, pure di aperitivi. Il box aperitivo arriva a casa con stuzzichini e pizzette baresi e i pariolini sono impazziti per questo inedito «rito». Adesso che Euclide ha riaperto con molti tavoli fuori, non mancano i vip come Ilary Blasi, Luca di Montezemolo, Alessia Marcuzzi e Andrea Carnevale amico caro del patron.

Vendite esplosive per Zuma diretta e gestita dal manager di bisceglie Corrado Lamanuzzi che si occupa personalmente dei clienti di fascia tripla a cui fa inoltrare, attraverso un maggiordomo in guanti bianchi, scatole «logate» con una bottiglia di champagne. Evviva la Puglia e l’ingegno dei pugliesi!